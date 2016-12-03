Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » TSK, İznos Deresi'nde hainlerin malzemelerini imha etti

TSK, İznos Deresi'nde hainlerin malzemelerini imha etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kışın kendine yer arayan bölücü hainlere yönelik yaptıkları çalışmalarda Kars'ta teröristlere ait çok sayıda malzeme ele geçirdi.


03 Aralık 2016 12:44

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından 29 Kasım 2016 tarihinde Kars ili Sarıkamış ilçesi güneybatısındaki İznos Deresi bölgesinde BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, kış üslenmelerine engel olmak maksadıyla icra edilen Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Tevfik Ayhan Gençleşen-7 operasyonu kapsamında yapılan arazi arama faaliyetlerinde; beş adet büyük, yedi adet küçük tüp ile birlikte bol miktarda yaşam malzemeleri bulunarak yerinde imha edildi. Operasyonun asıl öneminin kışın kendine yer arayan BTÖ mensuplarının yersiz ve barınmasız bırakılması olduğu vurgulandı.
 

Etiketler: iznos deresi, tsk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç