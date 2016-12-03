TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından 29 Kasım 2016 tarihinde Kars ili Sarıkamış ilçesi güneybatısındaki İznos Deresi bölgesinde BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, kış üslenmelerine engel olmak maksadıyla icra edilen Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Tevfik Ayhan Gençleşen-7 operasyonu kapsamında yapılan arazi arama faaliyetlerinde; beş adet büyük, yedi adet küçük tüp ile birlikte bol miktarda yaşam malzemeleri bulunarak yerinde imha edildi. Operasyonun asıl öneminin kışın kendine yer arayan BTÖ mensuplarının yersiz ve barınmasız bırakılması olduğu vurgulandı.

