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TSK: 'Kafer'de 1 adet el yapımı patlayıcı imha edildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda Kafer'de 1 adet el yapımı patlayıcının imha edildiğini açıkladı.

TSK: Kaferde 1 adet el yapımı patlayıcı imha edildi

19 Nisan 2018 13:50

TSK, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Kafer'in Safran bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 adet tökez teli düzenekli el yapımı patlayıcının tespit edildiğini ve kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.  

Seyid Fatih Poyraz

Etiketler: tsk

 

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