Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekâtı devam ediyor. TSK, harekât kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri tarafından Kafrah bölgesinde ele geçirilen el yapımı patlayıcıların görüntülerini paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekâtı devam ediyor. TSK, harekât kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri tarafından Kafrah bölgesinde ele geçirilen el yapımı patlayıcıların görüntülerini paylaştı.
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