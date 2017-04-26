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TSK: Karakollara yapılan saldırılara misiliyle karşılık verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin, Akdoğan, Karatepe ve Haznedar Hudut Karakoluna gerçekleştirilen taciz atışlarına misliyle karşılık verildiğini açıkladı.

TSK: Karakollara yapılan saldırılara misiliyle karşılık verildi

26 Nisan 2017 21:42

TSK’dan yapılan açıklamada, 26 Nisan 2017 tarihinde saat 15.50 sularında, PYD/PKK/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden PYD/PKK/YPG teröristlerince Afrin Hudut Karakoluna tanksavar (TAS) silahı atışlarıyla hudut tacizinde bulunulduğu, karakolda bulunan bir araca isabet eden tacizde can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerine yönelik, PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, derhal meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, saat 16.20 sıralarında Mardin ili Kızıltepe ilçesi sınırlarında bulunan Akdoğan ve Karatepe Hudut Karakollarına, saat 16.50 sularında ise ismi geçen karakollara yakın olan Haznedar Hudut Karakoluna PYD/PKK/YPG teröristlerince tanksavar silahlarıyla hudut tacizlerinde bulunulduğu kaydedildi. Karakollar bölgesine isabet eden TAS mermilerinin patlaması sonucunda, TSK bünyesindeki iki araçta hasar meydana geldiği ancak herhangi bir zayiat (can kaybı/yaralanma) olmadığı ifade edildi. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerine yönelik, PYD/PKK/YPG işgali altındaki bölgelerden PYD/PKK/YPG teröristlerince açılan TAS atışlarına, derhal meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulduğunun altı çizildi.

Caner Ünver

Etiketler: afrin, Karatepe, tsk


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