TSK: "Kars’ta 2, Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi"

TSK’dan yapılan bilgilendirmeye göre, 7 Ağustos 2017 tarihinde Kars Kağızman bölgesinde devam eden hava destekli operasyon kapsamında birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonrasında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 2 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Ayrıca, 6 Ağustos tarihinde meydana gelen yurt içi olaylar kapsamında Tunceli Pülümür’de, arazi araması yapan güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 adet M-16 piyade tüfeği ve 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Güvenlik güçlerince yapılan arazi aramalarında, Hakkari Şemdinli’de 3 el yapımı patlayıcı, Mardin Kızıltepe’de 1 el yapımı patlayıcı ve Şırnak Silopi’de 1 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 5 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Derya Yetim