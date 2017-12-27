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TSK, kayıp vatandaş için Keban Barajı'nda arama çalışması başlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Keban Baraj Gölü havzasına atlayarak intihar etmiş olabileceği değerlendirilen kayıp vatandaşın cenazesinin bulunması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

TSK, kayıp vatandaş için Keban Barajında arama çalışması başlattı

27 Aralık 2017 22:50

TSK’dan yapılan açıklamada, 14 Aralık 2017 tarihinden itibaren kayıp olduğu ve Keban Baraj Gölü havzasına atlayarak intihar etmiş olabileceği değerlendirilen vatandaşın naaşının bulunabilmesi maksadıyla çalışmaların başladığı bildirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, 14 Birinci Sınıf Dalgıç ve bir Dalış Tabibinden oluşan bir Sualtı Arama Kurtarma Timi’nin 23 Aralık 2017 tarihinden itibaren görevlendirildiği kaydedildi.

Derinliği 40 metreyi aşan arama bölgesinde Timin, yüzer platform üzerinde konuşlandırılan Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) vasıtasıyla faaliyetlerine başladığı ifade edildi.

Caner Ünver
 

 

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