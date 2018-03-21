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iha.com.tr »
Asayiş »
TSK: Kuzey Irak operasyonunda 38 terörist etkisiz hale getirildi
21 Mart 2018 09:46
TSK: Kuzey Irak operasyonunda 38 terörist etkisiz hale getirildi
Toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi.
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21 Mart 2018 09:46
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