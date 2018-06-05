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TSK: Kuzey Irak’ın Zap bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyi Zap bölgesine yönelik olarak 04 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK: Kuzey Irakın Zap bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

05 Haziran 2018 10:02
 

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