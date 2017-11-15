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TSK: 'Kuzey Irak’ta 1 askerimiz şehit oldu'

Genelkurmay Başkanlığı, Irak’ın Kuzeyi Gara bölgesinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.

TSK: Kuzey Irakta 1 askerimiz şehit oldu

15 Kasım 2017 22:27

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "15 Kasım 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Gara bölgesinde askeri unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce yapılan saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir” denildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan

Etiketler: kuzey ırak, şehit

 

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