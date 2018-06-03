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TSK: Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi !

TSK, Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak 03 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: Kuzey Irakta 3 terörist etkisiz hale getirildi !

03 Haziran 2018 10:07
 

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