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iha.com.tr »
Asayiş »
TSK: Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi !
03 Haziran 2018 10:07
TSK: Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi !
TSK, Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak 03 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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03 Haziran 2018 10:07
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