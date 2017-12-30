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TSK: 'Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 askerin tahliye edilerek hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Saldırı sonrası düzenlenen hava harekatı ve ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmesi sonucu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.

TSK: Kuzey Irakta 4 terörist etkisiz hale getirildi

30 Aralık 2017 15:48

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık 2017 tarihinde Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından, uzun namlulu silahlar/roketatar ve havan ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda bölgeden tahliye edilen yaralı 3 asker tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal hava harekatı ve bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile verilen karşılık neticesinde, ilk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede İHA ve hava destekli operasyonlara devam edilirken gerekli her türlü tedbirin alındığı vurgulanarak, "Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleri ile mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. 

Etiketler: kuzey ırak, tsk

 

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