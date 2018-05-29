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TSK: 'Kuzey Irak'ta bir asker şehit oldu'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta operasyon düzenleyen unsurlara bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK: Kuzey Irakta bir asker şehit oldu

29 Mayıs 2018 17:35

TSK'dan yapılan açıklamada, "29 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyinde operasyon icra eden unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.Olayı müteakip bölgede icra edilen hava harekâtı neticesinde teröristlere ait tespit edilen hedefler imha edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadesi kullanıldı.  

 

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