TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Hakkâri Çukurca’da devam eden operasyonlarda sekiz adet büyük boy tüp, üç adet jeneratör, bir adet regülatör, iki adet büyük boy delici, bir adet hızar, dokuz varil mazot, dört adet araç aküsü, üç adet DVD oynatıcı, iki adet çanak anten, bir adet LCD televizyon, bir adet televizyon uydu alıcısı, 100 metre elektrik kablosu, çok sayıda pil ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Güroymak’ta devam eden operasyonlarda iki adet akü, 10 kilogram şeker, bir branda, 50 adet boş çuval ve bir bidon bulunan iki sığınak/ depo ile üç avcı boy çukuru tespit edildi.

Diyarbakır Silvan’da güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında bir adet, Şırnak merkezde devam eden operasyonda arazide ve sığınak yakınlarında dört adet, Bitlis merkezde devam eden operasyonda düdüklü tencere içerisinde basma düzenekli bir adet olmak üzere toplam altı adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Irak'ın kuzeyinde Zap-Avaşin-Basyan bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınak ve barınaklar, düzenlenen hava harekâtı ile imha edildi. Hava harekâtı sonucunda bölücü terör örgütü mensubu yedi terörist etkisiz hale getirildi.