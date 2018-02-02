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TSK: 'Kuzey Irak'taki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Hakurk, Avaşin, Baysan bölgelerindeki bölücü terör örgütü hedeflerinin düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.

TSK: Kuzey Iraktaki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi

02 Şubat 2018 08:28

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği belirtilerek, "Irak Kuzeyi Hakurk /Avaşin/Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 01 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 4 hedef imha edilmiştir.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi. 

 

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