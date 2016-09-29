TSK'dan yapılan açıklamada, Mardin Savur’da devam eden operasyonda güvenlik güçlerine saldırı girişiminde bulunan; bölücü terör örgütü mensubu beş teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, iki Kalaşnikof piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir roketatar silahı, bir Biksi makinalı tüfeği, dört el bombası, bir dürbün, bir el telsizi, bir patlayıcı düzeneği, üç kg A-4 patlayıcı, sekiz ton patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, 300 lt mazot çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.

Mardin Dargeçit’te ise 2 Eylül 2016 tarihinde Dibekli’de çıkan çatışmada yaralanarak diğer teröristlerce bölgeden uzaklaştırılan bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin cesedinin ailesine teslim edilmek üzere götürülürken yol kontrolünde ele geçirildiği bildirildi.