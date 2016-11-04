TSK'dan yapılan açıklamada, son dönemde sınır fiziki güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesi sonucu sınır hattından rahat geçiş yapamayan PKK/PYD terör örgütü tarafından hudut hattındaki modüler duvar engelini aşmak maksadıyla başlattığı Suriye'den Türkiye'ye tünel açma girişiminin kurumlar arası güçlü işbirliği ve keşif/gözetleme faaliyetlerinin yoğunlaştırılması sonucu zeminden 7 metre derinlikte tespit edildiği belirtildi. Tespit edilen yaklaşık 1,5 metre çapındaki tünelin yer yer içinde normal boylu insanın rahat yürüyeceği büyüklükte olduğu kaydedilen açıklamada, en büyük kısmı Suriye tarafında olan tünel belli bir noktadan sonra kamyon lastikleriyle tuzaklanmış olabileceği için tünelin güvenlik güçlerinin ortak çalışması sonucu imha edildiği bildirildi. TSK, bulunan tünelin fotoğraflarını da paylaştı.

Bayazıt Cebeci