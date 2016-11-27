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TSK: 'Muhalifler kimyasal gaza maruz kaldı'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 96. gününde 1 muhalifin şehit olduğunu, 14 muhalifin yaralandığını, Haliliye bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından atılan roket sonucunda ise 22 muhalifin kimyasal gaza maruz kaldığını açıkladı.

TSK: Muhalifler kimyasal gaza maruz kaldı

27 Kasım 2016 09:59

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 27 Kasım 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 1 muhalifin şehit olduğu, 14 muhalifin yaralandığı ifade edildi. Haliliye bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından atılan roket sonucunda 22 muhalif unsurun göz ve vücutlarında kimyasal gaza maruz kalma belirtilerinin gözlemlendiği belirtildi. Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Anifah bölgesinde bulunan 4 DEAŞ terör örgütü hedefinin yapılan hava harekatı ile imha edildiği kaydedilen açıklamada, “AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir” denildi.  

Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: tsk


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