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TSK Münbiç hattında 35'inci devriyeyi icra etti

TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 25 Ağustos 2018 tarihinde 35’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. "

TSK Münbiç hattında 35inci devriyeyi icra etti

25 Ağustos 2018 14:12
 

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