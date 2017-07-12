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TSK: 'Muş’ta 1 kadın terörist öldürüldü, sözde orta saha sorumlusu ise ağır yaralandı'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Muş Şenyayla kırsalında yürütülen taarruz helikopterleri destekli operasyonda bir kadın teröristin ölü ele geçirildiğini, bölücü terör örgütünün sözde orta saha sorumlusunun da ağır yaralandığını açıkladı.

TSK: Muşta 1 kadın terörist öldürüldü, sözde orta saha sorumlusu ise ağır yaralandı

12 Temmuz 2017 12:42

TSK'dan yapılan açıklamada, 04 Temmuz 2017 tarihinde 8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluğunda Muş Şenyayla kırsalında yürütülen taarruz helikopterleri destekli operasyon neticesinde, yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde bölücü terör örgütü mensubu bir kadın teröristin ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi. Telsiz görüşmelerinden ise bölücü terör örgütünün sözde orta saha sorumlusu olan bir teröristin de ağır yaralandığının öğrenildiği belirtildi. 

Ölü ele geçirilen kadın teröristin üzerinde bir adet çöl kamuflajlı termal kamera ile çok sayıda örgütsel dokümanın bulunduğu, 03 Temmuz 2017 tarihinde bölücü terör örgütünün sözde cephe birimi yönetimi tarafından oluşturulan depo listesinde, 23 adet gece görüş dürbünü ile 7 adet termal kameranın listelendiğinin tespit edildiği ifade edildi.


İlker Turak

Etiketler: terörist, tsk


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