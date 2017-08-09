TSK: Muş'ta saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Muş'un Şenyayla bölgesinde hava destekli operasyonlar düzenlendi. Birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Şırnak Silopi'de ise, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin Dargeçit'te güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen dokuz ayrı sığınakta iki el yapımı patlayıcı, 120 Dragunov keskin nişancı tüfek fişeği, bir silah dürbünü, bir el bombası, iki el telsizi, çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.