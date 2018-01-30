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TSK: Öldürülen terörist sayısı 649 oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 649’a ulaştığını açıkladı.

TSK: Öldürülen terörist sayısı 649 oldu

30 Ocak 2018 08:41

TSK’dan yapılan açıklamada, hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlatıldığı, harekatın Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bildirildi.

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 3 hedefin imha edildiği, harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.

Açıklamaya göre, harekat kapsamında 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649’a ulaştı. Açıklamada harekatın planlandığı şekilde devam ettiği aktarıldı.

Caner Ünver
 

Etiketler: tsk

 

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