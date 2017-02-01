Diğer
Kategoriler

TSK personel mevcutlarını açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının toplam personel mevcutlarını açıkladı.

TSK personel mevcutlarını açıkladı

01 Şubat 2017 13:26

201’i General/Amiral olmak üzere toplam profesyonel personel sayısının 153 bin 769, genel toplamın ise 401 bin 199 olduğu bildirildi.

TSK, Deniz, Kara ve Hava komutanlıklarındaki mevcut personel sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre mevcut personel sayıları ve statüleri şu şekilde:

“General/Amiral 201, Subay 25 bin 728, Astsubay 64 bin 655, Uzman Erbaş 47 bin 167, Sözleşmeli Erbaş/Er 16 bin 18, Profesyonel Personel Toplamı 153 bin 769. Yedek Subay 6 bin 755, Erbaş/Er 201 bin 760, Yükümlü Personel Toplamı 208 bin 515; Askeri Personel Toplamı 362 bin 284. Kuvvet Komutanlıkları Sivil Memur/İşçi 29 bin 369, Genelkurmay Başkanlığı Sivil Memur/İşçi 3 bin 136, Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur/İşçi 6 bin 410, Sivil Memur/İşçi Toplamı 38 bin 915. Genel Toplam 401 bin 199. Askeri Personel İçinde Uzman Personel Oranı (Svl.Me./İşçi hariç) yüzde 42.”

Uğur Kan Yüksek


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!