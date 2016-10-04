TSK, mevcut general/amiral sayısının 201, subay mevcudunun 29 bin 434, Astsubay mevcudunun 67 bin 257 olduğunu açıkladı.

Mevcut diğer personellerin sayısı ise şu şekilde:

"Uzman Erbaş 49 bin 279, Sözleşmeli Erbaş/Er 15 bin 869, Uzman Personel Toplamı 162 bin 40, Yedek Subay 6 bin 72 Erbaş/Er 187 bin 100, Yükümlü Personel Toplamı 193 bin 172."

Askeri personel toplamı 355 bin 212 olarak açıklanırken, Kuvvet Komutanlıkları Sivil Memur/İşçi mevcudunun 30 bin 268, Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur/İşçi mevcudunun 6 bin 387, Genelkurmay Başkanlığı Sivil Memur/İşçi mevcudunun 3 bin 281 olduğu belirtildi. Genel toplamın ise 395 bin 148 olduğu bildirildi.

Askeri Personel İçinde Uzman Personel Oranı (Sivil Memur/İşçi hariç) yüzde 46 olduğu kaydedildi.