TSK: 'Saldırı hazırlığındaki 2 terörist silahlı İHA ile etkisiz hale getirildi'

TSK'dan yapılan açıklamada, Kars Kağızman’da, keşif ve gözetleme vasıtaları ile üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının silahlı İHA ile ateş altına alınması sonucu 2 terörist etkisiz hale getirildiği belirtilerek 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, 1 el bombası ve 1 termal silah dürbününün ele geçirildiği bildirildi.



Tunceli Pülümür’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında; 205 adet muhtelif çapta fişek, 5 el bombası, 1 el telsizi, 1 dürbün ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzemenin ele geçirildiği kaydedildi.



Bingöl Genç’te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında 1 el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği ifade edildi.



Mardin Dargeçit’te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü bidonlar içerisinde; 245 kilogram gıda maddesi, muhtelif tıbbi malzeme ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildiği belirtildi.



Hakkari Şemdinli’de, üs bölgelerine bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından, havan ve uzun menzilli silahlarla taciz atışlarının yapıldığı silah mevzileri ile sığınak ve barınakların düzenlenen hava harekatı ile imha edildiği kaydedildi.