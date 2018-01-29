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TSK, saldırı hazırlığındaki teröristleri vurdu!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen keşif faaliyetleri sırasında tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu öğrenilen teröristlere hava harekatı düzenledi. Harekatta 8 hedef imha edildi.

TSK, saldırı hazırlığındaki teröristleri vurdu!

29 Ocak 2018 20:20

TSK’dan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak kuzeyi Zap, Avaşin, Basyan, Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.

 

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