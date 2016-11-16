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TSK: ‘Şemdinli’de 1 terörist etkisiz hale getirildi’

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak sınırının sıfır noktasına yapılan operasyonda bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu çıkan çatışmada 1 teröristin yaralı olarak ele geçirildiğini açıkladı.

TSK: Şemdinlide 1 terörist etkisiz hale getirildi

16 Kasım 2016 11:21

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki birliklere Irak kuzeyinden havan ve diğer silahlarla tacizlerde bulunulması üzerine Irak kuzeyi sınırının sıfır noktasına operasyon yapıldığını, bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile sağlanan sıcak temas sonucu çıkan çatışmada 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yaralı teröristin 2 Kaleşnikof piyade tüfeği ve 5 el bombası ile birlikte ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, bugüne kadar toplamda Şemdinli’de 65, Hakkâri’de 511 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İlker Turak
 

Etiketler: tsk


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