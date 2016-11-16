Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki birliklere Irak kuzeyinden havan ve diğer silahlarla tacizlerde bulunulması üzerine Irak kuzeyi sınırının sıfır noktasına operasyon yapıldığını, bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile sağlanan sıcak temas sonucu çıkan çatışmada 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yaralı teröristin 2 Kaleşnikof piyade tüfeği ve 5 el bombası ile birlikte ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, bugüne kadar toplamda Şemdinli’de 65, Hakkâri’de 511 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İlker Turak

