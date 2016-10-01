TSK'dan yapılan açıklamada, arama tarama faaliyetlerinin Buzul Havilati göller ve civarı dahil tamamlandığı belirtilerek, muhtelif mühimmat ve malzeme bulunduğu, hemen ardından bölgede yoğun kar yağışı başladığı belirtildi.

Çukurca Ormanlı sektöründe yapılan operasyonda kaçak 600 karton sigara ele geçirildiği kaydedildi.

Geçen gün teröristlerce şehit edilen Korucuların cenaze töreni Yukarı Bulakbaşı ve Aşağı Bulakbaşı ve Yüksekova'da icra edildi ifade edildi. Vatandaşlar ve ileri gelenlerin bölücü terör örgütünü lanetlediği vurgulanırken defin törenine çok kalabalık bir vatandaş topluluğu ve Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel ve diğer rütbeli askerler iştirak ettiği bildirildi.

Buzul dağları Havillati Urşe arasındaki operasyonda teröristlere ait çok miktarda yaşam malzemesi bulunduğu belirtilerek şöyle sıralandı:" 80 adet 1 litrelik çiçek yağı, altı çuval şeker, beş varil un, 4 çuval mercimek, 2 torba tuz, 17 adet pekmez, 2 kova helva, 4 torba makarna, muhtelif marka karton sigaralar, 17 adet ayakkabı".

Şemdinli'de bir teröristin teslim olduğu ifade edildi.

Şemdinli'de bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 53 olduğu belirtilirken, Hakkari'de toplam 331 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

