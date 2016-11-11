TSK, Şırnak’ın Silopi ilçesinde Irak’ın kuzeyinden bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğunu açıkladı. Şanlıurfa Eyyübiye’de güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında PKK/PYD terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandığı, Siirt ‘in Eruh kırsalında icra edilen hava harekatında ise bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Uğur Kan Yüksek