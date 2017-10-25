Diğer
Kategoriler

TSK: Şırnak kırsalında hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Merkez ve Beytüşşebap’ta, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 11 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: Şırnak kırsalında hava harekatı

25 Ekim 2017 14:04

TSK'dan yapılan açıklamada, Mardin Ömerli’de, icra edilen operasyonda, tespit edilen bir mağara içerisinde 80 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bir adet telsiz, iki adet sırt çantası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Hakkâri Yüksekova’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 700 adet uçaksavar mühimmatı ele geçirildiği ve tespit edilen bir adet el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Şırnak Merkez ve Beytüşşebap’ta, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 11 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği vurgulandı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç