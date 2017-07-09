TSK: 'Şırnak ve Hakkari’de 4 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK, 9 Temmuz 2017 tarihin meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Şırnak Merkez’de güvenlik güçlerince icra edilen pusu devriye faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Hakkari Yüksekova’da ise karakola sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiği, bölgede yapılan aramada, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar ve 5 RPG-7 roketatar mühimmatının ele geçirildiği kaydedildi. Ayrıca, Hakkari Yüksekova’da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında daha önce etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist cesedinin, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar ve 2 telsiz ele geçirildiği bildirildi.

Uğur Kan Yüksek