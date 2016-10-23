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TSK: 'Şırnak’ta 15 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak’ta devam eden terörle mücadele operasyonlarında 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: Şırnakta 15 terörist etkisiz hale getirildi

23 Ekim 2016 15:44

TSK, 23'üncü Jandarma Sınır Tümeni'ne bağlı 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından başlatılan terörle mücadele operasyonlarında Düğün Dağı güneyinde faaliyet gösteren ve kış hazırlıkları yapan teröristlere yönelik operasyonun devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, operasyon kapsamında saat 05.45 sularında bölücü terör örgütü mensupları ile sıcak temasın sağlandığı ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ardından bölgeye sevk edilen savaş uçaklarının teröristlere ait barınak ve silah mevzilerini imha ettiği, ilk belirlemelere göre 15 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi.  

İlker Turak
ANKARA 

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri


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