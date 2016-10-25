TSK’dan yapılan açıklamada, “22 Ekim 2016 tarihinden itibaren 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı (ŞIRNAK) 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından Geçici Köy Korucuları ile beraber Düğün Dağı güneyinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 terörist yaralı olarak, çok sayıda da silah ve teçhizatla birlikte ele geçirilmiştir. Tespit edilen 4 adet mağara ve 100’er metrelik 2 tünel kullanılmaz hale getirilmiştir. Mağaralara girişler öncesi mayın/bomba arama köpekleri kullanılmıştır. Teröristlere ait inler yapılan araştırma ve incelemeleri müteakip bir daha kullanılamayacak şekilde tamamen tahrip edilmektedir” denildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler şu şekilde; 1 adet Biksi Makineli Tüfek, 1 adet Kanas Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 2 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 2 adet El Bombası, 1 adet Termal Kamera, 1 adet Araç Telsizi, 1 adet Video Kamera, 1 adet delici, 3 adet Gaz Maskesi, Bol miktarda Yaşam Malzemesi ve Örgütsel Doküman.

Uğur Kan Yüksek

ANKARA