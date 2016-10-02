Şırnak Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir komutasındaki 8’inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurları tarafından 13.25’te yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında çıkan çatışmada 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, etkisiz hale getirilen teröristlerin yanında bulunan 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 10 adet dolu şarjör, 3 adet el bombası, 2 adet sırt çantası, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 1 adet bixi mühimmatı, 197 adet boş bixi mühimmatı kovanı, 4 adet Kaleşnikof mühimmatı, 1 adet pimi çekilmemiş el bombası, 17 adet M-16 boş kovanı, 5 kilogram kubar esrar, 1 adet askeri uyku tulumu, 1 adet walkie/talkie telsiz ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin tespit edildiği alanlara ise dağ topçusu ile atışlar yapıldığı bildirildi.

Şırnak JÖH Tabur Komutanlığı unsurları tarafından 14.00’da Aşağı Erdemli Mahallesi bölgesinde sözde bölücü terör örgütü şehitliği olarak kabul edilen yerde, terör örgütüne ait sembol nitelikli yapılar ile bölgede tespit edilen terkedilerek tuzaklanmış, bomba yüklü iki adet plakasız araç imha edildi. Operasyon kapsamında 08.00-20.00 saatleri arasında 24 araç ve 177 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı, 5 şahıs gözaltına alındı. Operasyon bölgesinde bulunan ve şüpheli görülen ev ve eklentilerinin aramaları Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapıldı ve terör örgütüne ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Faraşin operasyon bölgesi batısındaki İncenel Dağı’nda uyku tulumu içinde uyuyan iki terörist silahlı İHA Bayraktar ile vurulurken, teröristlerden birisi bulunduğu yerde etkisiz hale getirildi, diğeri ise yaralı bir şekilde mağara içine sürünerek girdi. Mağaraya giren teröristin akıbeti ile ilgili henüz bir bilgi edinilemedi.

Derya Yetim