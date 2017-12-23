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TSK: 'Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ta üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: Şırnakta bir terörist etkisiz hale getirildi

23 Aralık 2017 13:53

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Uludere’de, üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı bir terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak merkezde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Bitlis Mutki’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış iki adet tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır Lice’de devam eden operasyonda ise dört sığınak tespit edilerek imha edildi, bir adet el telsizi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. 

 

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