TSK: Son bir hafta içerisinde 68 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, terörle mücadele harekatı kapsamında 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışında yürütülen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Ağrı ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam ediliyor. İcra edilen operasyonlarda 2'si sözde lider kadroda bulunan yurt içinde 12 ve yurt dışında 56 olmak üzere toplam 68 terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlarda 17 adet piyade tüfeği, 2 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 4 adet tabanca, 9 adet 120 mm havan mühimmatı, 20 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 300 adet Doçka uçaksavar mühimmatı ve çok miktarda hafif silah mühimmatı ile 19 adet el bombası, 2 adet mayın, 2 adet keskin nişancı silah dürbünü, 7 adet telsiz, 15 adet fünye, 5 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. 20 adet el yapımı patlayıcı ise imha edildi. Operasyonlarda 9 kahraman Türk askeri şehit olurken, 9 asker de yaralandı.

"Örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır"

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 20 bin 820 paket kaçak sigara, 295 litre kaçak akaryakıt, 85,7 kilogram uyuşturucu madde ve 38 adet cep telefonu ile 85 adet kaçak küçükbaş hayvan ele geçirildi. Açıklamada, "Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır" denildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 584 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost/kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak ve Türkiye'de bulunan Suriyeli vatandaşların güvenle evlerine dönmelerini sağlamak üzere 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı” da başarıyla devam ediyor. TSK birliklerince Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanırken, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam ediliyor. Harekatın başlangıcından bu yana 4 bin 584 terörist etkisiz hale getirildi. TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülüyor. Harekat kapsamında bugüne kadar 268 adet mayın ve bin 598 adet EYP tespit edilerek imha edildi.

Münbiç'te 55 devriye

Daha önce mutabık kalınan Münbiç yol haritası ve güvenlik prensipleri doğrultusunda Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlandı. 4 Ekim tarihi itibarıyla iki ülke tarafından 55 bağımsız devriye faaliyeti icra edilirken, söz konusu devriye faaliyetlerinin planlama ve icrasına devam ediliyor. Müteakip dönemde Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecek.

Abdullah Sarica

