TSK'dan son bir hafta yapılan terörle mücadele ve Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili yapılan faaliyetler konusunda yapılan bilgilendirmede "Yüce Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini sürdürürken, bölgedeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla birlikte BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı uyarınca 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatmış olduğu “Fırat Kalkanı Harekâtı”na 114’üncü gününde (15 Aralık 2016) devam etmektedir" denildi.

Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde BTÖ’nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Şırnak, Hakkâri, Siirt, Mardin, Bitlis) teröristlerden temizlemek ve kış tertiplenmesini kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği vurgulanarak bu kapsamda; Hakkâri Çukurca (Güven ve Hisar Dağı Bölgesi), Siirt Eruh, Diyarbakır Lice, ve Iğdır bölgelerinde orta ve büyük çaplı operasyonlar icra edildiği kaydedildi.

İcra edilen bu operasyonlarda; 21 terörist etkisiz hale getirildiği kaydedilerek 38 adet EYP, 6 adet roketatar, 1 adet uçaksavar, 5 adet piyade tüfeği, 2 adet mayın, yaklaşık 2.700 Kg. amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildiği bildirildi.

35 sığınak imha edildi

BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 184 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtilerek, Hakkâri Merkez Çimenli Köyü kırsalında 1 sığınak, Siirt Eruh bölgesinde 10 sığınak, Batman Sason Heybeli Köyü bölgesinde 4 sığınak, Tunceli Nazımiye Sarıyayla bölgesinde 1 sığınak, Tunceli Ovacık Köyçeğiz Mah. bölgesinde 6 sığınak, Bitlis Tatvan Tokaçlı köyü kırsalında 13 sığınak olmak üzere toplam 35 adet sığınağın ve çok miktarda kış tertiplenmesine yönelik yaşam ve gıda maddesi ile örgütsel doküman bulunarak imha edildiği ve sığınakların kullanılamaz hale getirildiği vurgulandı.

İcra edilen etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 218 kişi yakalandığı ifade edildi. Yürütülen operasyonlar sayesinde terör örgütü özellikle Hakkâri, Siirt/Eruh, Batman, Tunceli, Bitlis, Iğdır ve Diyarbakır bölgelerinde ağır zayiata uğratılmıştır. Ayrıca tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ile örgütün lojistik bacağı ağır darbe aldığına dikkat çekilerek " Böylece terör örgütünün kış tertiplenmesi kapsamında hazırlık faaliyetleri engellenmeye/kısıtlanmaya devam edilmiştir.

BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetlerine, hudut hattında alınan tedbirler neticesinde darbe vurulmaya devam edilmiştir. Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman personeli tarafından diğer güvenlik güçleri ile koordineli olarak elde edilen başarılar, teröristlerin moral ve motivasyonunda bir çöküntüye sebep olmuş ve olmaya da devam etmektedir. TSK tarafından gece-gündüz demeden ağır kış şartlarına rağmen (şu ana kadar operasyonlarda tespit edilen en düşük sıcaklık -29 derece) iç güvenlik harekâtına büyük bir kararlılık ve azimle, terör örgütünün beli kırılıncaya, son terörist etkisiz kılınıncaya kadar devam edilecektir" denildi.

“Fırat Kalkanı Harekâtı” kapsamında ise, Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekâtta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 225 meskûn mahal ve 1.860 km²’lik alan kontrol altına alındığı belirtildi.

09 Aralık 2016 tarihinde başlayan El Bab Harekatı’nda batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldığı vurgulanarak DEAŞ’ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekât doğu-batı, kuzey-güney istikametlerinde devam ederken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği kaydedildi.

Gelinen bu aşamada TSK'nın; Fırat Kalkanı ve Musul Harekâtı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam ettiği kaydedilerek teröristle mücadelenin gerektirdiği kolluk kuvvetlerine destek kapsamında da operasyonel faaliyetlerini yerine getirme azim ve kararlılığını sürdürdüğü vurgulandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla başta PKK/PYD terör örgütü olmak üzere FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürecediği ifade edilerek şöyle denildi: " Gerek terörle mücadele harekatı gerekse Suriye kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek bir tempo ve kararlılıkla, milletimizin emrinde, kendisine tevdi edilen tüm görevleri, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirme azim ve kararlılığındadır."