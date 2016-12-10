Terör örgütünün başarılı operasyonlarla ağır zayiata uğratıldığı belirtilen açıklamada, "Bölücü terör örgütü açısından kritik yerler önemli oranda teröristlerden temizlenmiştir. Ayrıca tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ile örgütün lojistik bacağı ağır darbe almıştır" denildi.

TSK'dan son bir haftaya yönelik yapılan bilgilendirmede, "Yüce Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı azimli ve kararlı mücadelesini sürdürürken, bölgedeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla birlikte BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı uyarınca 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatmış olduğu 'Fırat Kalkanı Harekatı'na 107’nci gününde devam etmektedir" denildi.

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde bölücü terör örgütünün yaz-kış sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Şırnak, Hakkari, Siirt, Mardin, Bitlis) teröristlerden temizlemek ve kış tertiplenmesini kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği vurgulanarak bu kapsamda, Hakkari Çukurca Güven ve Hisar Dağı Bölgesi, Muş merkez, Bitlis Sehi Ormanları ve Elazığ Karakoçan bölgelerinde orta ve büyük çaplı operasyonlar icra edildiği kaydedildi.

"41 terörist etkisiz hale getirildi"

İcra edilen operasyonlarda; 41 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanarak, 18 adet EYP, 6 adet roketatar, 1 adet uçaksavar, 3 adet keskin nişancı tüfeği, 20 adet piyade tüfeği, 37 adet tabanca, yaklaşık 3 bin kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildiği, bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler kapsamında 5 milyon 29 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.

Bitlis Merkez Sehi Ormanları bölgesinde 21 sığınak, Muş merkez kırsalında 1 sığınak, Diyarbakır Lice’de 1 sığınak, Antalya Kemer’de 2 sığınak, İzmir Kemalpaşa’da 3 sığınak olmak üzere toplam 28 adet sığınak ve çok miktarda kış tertiplenmesine yönelik yaşam ve gıda maddesi ile örgütsel doküman bulunarak imha edildiği ve sığınakların kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.

"3 kahraman silah arkadaşımız şehitlik mertebesine ulaşmıştır"

Açıklamada, "Son bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlar ve hain bölücü terör örgütünün saldırılarında 3 kahraman silah arkadaşımız şehitlik mertebesine ulaşmış, 10 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi. İcra edilen etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 bin 462 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Terör örgütü ağır zayiata uğratıldı

Yürütülen operasyonlar sayesinde terör örgütünün özellikle Hakkari, Bitlis, Muş, Elazığ, Diyarbakır bölgelerinde ağır zayiata uğratıldığına dikkat çekilerek "Bölücü terör örgütü açısından kritik yerler önemli oranda teröristlerden temizlenmiştir. Ayrıca tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ile örgütün lojistik bacağı ağır darbe almıştır. Böylece terör örgütünün kış tertiplenmesi kapsamında hazırlık faaliyetleri engellenmeye/kısıtlanmaya devam edilmiştir.

Özellikle kış şartlarının belirgin bir hal aldığı bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman personeli tarafından diğer güvenlik güçleri ile koordineli olarak elde edilen başarılar, teröristlerin moral ve motivasyonunda bir çöküntüye sebep olmuştur. Bu durum sık sık bölücü terör örgütünün telsiz görüşmelerine de yansımakta, teröristlerin birbirleri arasında çıkan anlaşmazlıklar ile yaşadıkları panik ve korku açık bir şekilde görülmektedir" ifadesi kullanıldı.

TSK tarafından gece-gündüz demeden ağır kış şartlarına rağmen iç güvenlik harekatına büyük bir kararlılık ve azimle, terör örgütünün beli kırılıncaya, son terörist etkisiz kılınıncaya kadar devam edileceği vurgulandı.

'Fırat Kalkanı Harekatı' kapsamında; hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilen harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 222 meskun mahal ve bin 840 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı bildirildi.

32 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hele getirildi

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi: "DEAŞ terör örgütü tarafından 07 Aralık 2016 saat 09.15 sularında Al Kufayr kuzeyinde konuşlu birliklerimize yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımızın şehit olması, bazı silah arkadaşımızın yaralanması sonucunda çıkan çatışmada olay yerinde 9, El Bab bölgesinde tespit edilen 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yapılan hava harekatında 23 olmak üzere toplam 32 DEAŞ terör örgütü mensubu terörist öldürülmüş, 3 tank, 1 BTR, 1’i silahlı olmak üzere 2 araç, 1 bomba yüklü araç, 3 karargâh binası, 2 kontrol noktası ve 3 barınma yeri imha edilmiştir.

DEAŞ’ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat doğu-batı, kuzey-güney istikametlerinde devam ederken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir."

Gelinen bu aşamada TSK'nın Fırat Kalkanı ve Musul Harekatı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam ettiği vurgulanarak teröristle mücadelenin gerektirdiği kolluk kuvvetlerine destek kapsamında da operasyonel faaliyetlerini yerine getirme azim ve kararlılığını sürdürdüğü ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla başta PKK/PYD terör örgütü olmak üzere FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesinin önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, "Gerek terörle mücadele harekatı gerekse Suriye kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek bir tempo ve kararlılıkla, milletimizin emrinde, kendisine tevdi edilen tüm görevleri, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirme azim ve kararlılığındadır" denildi.