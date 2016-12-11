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TSK: 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar...'

Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul’daki terör saldırısını lanetledi, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin süreceğini belirtti.

TSK: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar...

11 Aralık 2016 12:21

Beşiktaş’taki hain saldırıya ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İstanbul Beşiktaş’ta, 10 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 22.30 sularında, alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor; bu saldırıda hayatını kaybeden kahraman ve fedakar polislerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve asil Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliği için yurt içi ve yurt dışında tüm teröristlerle kahramanca ve özveriyle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri; Jandarma, Polis ve Güvenlik Korucularımızla omuz omuza, milletimizin engin sevgi ve güveninden aldığı büyük güçle, masum insanlara hiçbir zarar vermeden, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelesini bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Etiketler: Genelkurmay Başkanlığı, tsk


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