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TSK: Tanksavar ve havan saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan TSK unsurlarına yönelik gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırılarında iki askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK: Tanksavar ve havan saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

07 Şubat 2018 22:25

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki askerin şehit olduğu bildirildi.
Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. 

Caner Ünver

 

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