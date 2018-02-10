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TSK, terör örgütünden ele geçirilen malzeme ve mühimmatı açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen mühimmat ve malzemelerle ilgili açıklama yaptı.

TSK, terör örgütünden ele geçirilen malzeme ve mühimmatı açıkladı

10 Şubat 2018 14:43

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Hakkari Şemdinli’de (Irak kuzeyi uzanımında), güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 135 adet fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bingöl Karlıova’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 8 adet el bombası, 2 bin 840 adet muhtelif çapta piyade tüfek fişeği, 3 adet silah üstü termal dürbün ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Mardin Mazıdağı’nda, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen 3 depo içerisinde 3 adet el bombası, 1 adet tabanca, 350 adet muhtelif çapta fişek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde bir adet kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.
Tunceli Ovacık’ta, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen 5 sığınak içerisinde 1 adet el yapımı patlayıcı, 5 adet tüp, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 50 kg amonyum nitrat, 2 adet el telsizi, 60 adet pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. 

 

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