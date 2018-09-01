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TSK, teröristleri böyle vurdu

TSK, Kuzey Irak'ın Zap bölgesine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı.

TSK, teröristleri böyle vurdu

01 Eylül 2018 13:45
TSK, teröristleri böyle vurdu - Tıkla İzle

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine 31 Ağustos 2018’de icra edilen hava harekatında; başlangıç noktasından itibaren takip edilen ve yurt içindeki örgüt mensuplarına mühimmat/silah ve patlayıcı takviyesi yapmak üzere sınır bölgesine yaklaşan bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat ikmal aracının imha edildiği kaydedildi. Hava harekatında ilk olarak araç civarında bulunan 6 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ve ardından mühimmat ikmal aracının tam isabetle vurulduğu kaydedildi. 

Söz konusu aracın çok miktarda mühimmat/silah ve patlayıcı yüklü olduğunun vuruş sonrasında oluşan patlamaların şiddetinden de anlaşıldığı vurgulandı.  

 

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