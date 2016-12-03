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TSK: “Tunceli Aliboğazı’nda 8 terörist ölü olarak ele geçirildi”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli’de 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen operasyon kapsamında 5 erkek cesedin arama tarama faaliyetlerinde, 3 erkek cesedin ise çatışma esnasında olmak üzere 8 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.

TSK: “Tunceli Aliboğazında 8 terörist ölü olarak ele geçirildi”

03 Aralık 2016 08:19

TSK’dan yapılan açıklamada, 24 Kasım 2016 tarihinde Tunceli Aliboğazı deresinde keşif faaliyeti yapan İHA/İKU tarafından ısı kaynaklarının tespit edilmesine müteakip, terörist unsurlara yönelik başlatılan hava destekli operasyon sonrası, 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı tarafından 24-28 Kasım 2016 tarihleri arasında icra edilen Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-26 Operasyonu kapsamında, 5 erkek cesedin yapılan arama tarama faaliyetinde, 3 erkek cesedin ise çatışma esnasında olmak üzere, 8 teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.
14 adet sığınak ile mağara içlerinde silah, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesinin bulunduğu operasyonda, ele geçirilen silah, mühimmat ve malzeme listesi şekilde:

“11 adet el yapımı patlayıcı, 200 kg. Amonyum Nitrat, 3 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 6 adet dolu Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 1 adet HK-33 Piyade Tüfeği, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet dolu LAW Silahı, 2 adet tabanca, 4 adet el bombası, 2 adet termal silah dürbünü, 1 adet büyük telsiz, 1 adet el telsizi, çok sayıda ve miktarda yaşam malzemesi.”

Onur Emre Durak 

Etiketler: 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı, tsk, Tunceli Aliboğazı, Türk Silahlı Kuvvetleri


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