TSK’dan yapılan açıklamada, 24 Kasım 2016 tarihinde Tunceli Aliboğazı deresinde keşif faaliyeti yapan İHA/İKU tarafından ısı kaynaklarının tespit edilmesine müteakip, terörist unsurlara yönelik başlatılan hava destekli operasyon sonrası, 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı tarafından 24-28 Kasım 2016 tarihleri arasında icra edilen Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-26 Operasyonu kapsamında, 5 erkek cesedin yapılan arama tarama faaliyetinde, 3 erkek cesedin ise çatışma esnasında olmak üzere, 8 teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

14 adet sığınak ile mağara içlerinde silah, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesinin bulunduğu operasyonda, ele geçirilen silah, mühimmat ve malzeme listesi şekilde:

“11 adet el yapımı patlayıcı, 200 kg. Amonyum Nitrat, 3 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 6 adet dolu Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 1 adet HK-33 Piyade Tüfeği, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet dolu LAW Silahı, 2 adet tabanca, 4 adet el bombası, 2 adet termal silah dürbünü, 1 adet büyük telsiz, 1 adet el telsizi, çok sayıda ve miktarda yaşam malzemesi.”

Onur Emre Durak