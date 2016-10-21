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TSK: 'Tunceli’de 14 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK, Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-53 Operasyonu kapsamında Tunceli’de 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK: Tuncelide 14 terörist etkisiz hale getirildi

21 Ekim 2016 13:52

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından icra edilen Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-53 Operasyonu kapsamında, 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonun ardından yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise 400 kilogram amonyum nitrat, 7 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, bir adet dürbünlü M-16 Piyade Tüfeği, 3 adet savunma tipi el bombası, bir adet el dürbünü, bir adet araç tipi telsiz, 2 adet el telsizi, muhtelif çapta mühimmat ile çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

İlker Turak 

 

Etiketler: tsk


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