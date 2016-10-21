Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından icra edilen Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-53 Operasyonu kapsamında, 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonun ardından yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise 400 kilogram amonyum nitrat, 7 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, bir adet dürbünlü M-16 Piyade Tüfeği, 3 adet savunma tipi el bombası, bir adet el dürbünü, bir adet araç tipi telsiz, 2 adet el telsizi, muhtelif çapta mühimmat ile çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

İlker Turak



