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TSK: 'Tunceli’de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 10’a yükseldi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli/Hozat Aliboğazı bölgesinde gerçekleştirilen Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-85 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 10’a yükseldiğini açıkladı.

TSK: Tuncelide etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 10a yükseldi

28 Nisan 2017 20:06

TSK’dan yapılan açıklamada, 28 Nisan 2017 tarihinde 8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 51’inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-85 Operasyonu’nun icra edildiği, operasyon kapsamında, Tunceli/Hozat Aliboğazı bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışma neticesinde 1’i ölü, 4’ü yaralı olmak üzere toplam 5 teröristin silahlarıyla birlikte ele geçirildiği kaydedilmişti.

Yapılan açıklamada, aynı bölgede sürdürülen operasyonlarda 5 kadın teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Bugün için bu bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10’a yükseldi. Açıklamada, Aliboğazı bölgesinde üç gündür süren operasyonda toplam 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyon sırasında erkek teröristlerin, kadın teröristlere haber vermeden bölgeden kaçarak askerlerle çatışmaya girdiği ve bölgede kalan kadın teröristlerin de bilahare yapılan operasyonla ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, “Aliboğazı biz zamanlar ‘girilemez’ denilen bir bölge olarak anılıyordu. TSK ve güvenlik kuvvetlerimiz için ‘girilemez’ diye bir bölge olmadığının en güzel örneklerinden biridir Aliboğazı. Bu ülkede her yer bizim ve her yere gireriz” ifadeleri yer aldı.  

Caner Ünver
 

Etiketler: pkk, terörist, Tunceli


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