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TSK: 'Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapan şahıslar sınır dışı edildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye’ye yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 4 şahsın, sağlık kontrollerinin yapılması ve durumlarının iyi olduğunun tespitinin ardından sınır dışı edildiğini açıkladı.

TSK: Türkiyeye yasadışı yollarla giriş yapan şahıslar sınır dışı edildi

30 Temmuz 2017 21:03

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “28 Temmuz 2017 günü saat 11.00 sularında, Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel gözaltına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli işlem başlatılmıştır. Yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan dört şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş; yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir” denildi. 


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