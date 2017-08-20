TSK: 'Van ve Diyarbakır’da 5 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK’dan, yurt içinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre;

Van Gürpınar’da, icra edilen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi. İki M-16 piyade tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar, bir tabanca, 320 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, beş RPG-7 roketatar mühimmatı, 8 el bombası, bir araç telsizi, bir gece görüş dürbünü, bir kamera, bir güneş paneli ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Diyarbakır Hani’de, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışma sonucunda, bir terörist etkisiz hale getirildi. Bir M-16 piyade tüfeği, 148 adet fişeği, 2 el bombası ve bir el telsizi ele geçirildi.

Tunceli Merkez’de, 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile girilen çatışma sonucunda etkisiz hale getirilen bir teröristin cesedi ele geçirildi.

Şırnak Beytüşşebap’ta devam eden operasyonda, tespit edilen bir sığınak içerisinde, bir el yapımı patlayıcı, bir antitank mayını ve 2 el bombası ele geçirildi.

Şırnak Silopi’de icra edilen operasyonda, tespit edilen 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Diyarbakır Çermik’te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen 4 sığınak içerisinde, 10 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 405 adet muhtelif çapta fişek, 2 el bombası, 23 adet tüp, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda muhtelif malzeme, bin 600 kilogram gıda maddesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Bingöl'ün Genç ilçesinde, toprağa gömülü bidonlar içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi, tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

İlker Turak