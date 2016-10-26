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TSK: 'Varil bombalı hava saldırısında 2 muhalif hayatını kaybetti, 5 muhalif yaralandı'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'de rejim unsurlarına ait olduğu değerlendirilen Mİ serisi bir helikopter tarafından Tall Nayif’de muhalif unsurlara yönelik düzenlenen varil bombalı hava saldırısında 2 muhalifin hayatını kaybettiğini, 5 muhalifin yaralandığını açıkladı.

TSK: Varil bombalı hava saldırısında 2 muhalif hayatını kaybetti, 5 muhalif yaralandı

26 Ekim 2016 10:05

TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nın Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı. Fırat Kalkanı Harekatı’nın 64’üncü gününde Mare sektöründe muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu'nca karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Aktarin güneyinde yer alan 4 meskun mahalde (Tall Nayif, Tall Kaladjah, Kassar, Tiltanah) büyük ölçüde kontrol sağlandığı, tam kontrol sağlama gayretleri ve mayın/EYP temizliği faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

25 Ekim 2016 tarihinde saat 17.52’de Mİ serisi (Rejim unsurlarına ait olduğu değerlendirilen) bir helikopter tarafından Tall Nayif’de muhalif unsurlara yönelik ‘varil bombalı’ hava saldırısı neticesinde 2 muhalifin şehit olduğu, 5 muhalifin ise yaralandığı ifade edildi. Aktarin’in güneydoğusundaki Ak Burhan bölgesinde ise DEAŞ terör örgütü tarafından bombalı araçla yapılan saldırı sonucu 2 muhalifin şehit olduğu, 21 muhalifin yaralandığı, 7 aracın kullanılamaz duruma geldiği bildirildi.

Muhalif unsurlarca harekatın başlangıcından bu yana 163 meskun mahalde (yaklaşık bin 300 kilometrekare) kontrol sağlandığı belirtilerek, “Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 99 DEAŞ terör örgütü hedefine ve 18 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak PYD/PKK ve DEAŞ terör örgütü mensupları baskı altına alınmış ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakılmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından hava harekâtı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından Susiyan’da tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik icra edilen bir hava harekâtı sonucunda 2 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, bir araç ve bir bina imha edilmiştir” denildi.
DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 10 el yapımı patlayıcının (EYP) kontrollü olarak imha edildiği bildirilen açıklamada, harekatın başlangıcından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 31 mayın ve bin 346 EYP’nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
 

Abdullah Sarıca
 

Etiketler: tsk


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