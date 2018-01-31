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TSK ve ÖSO Afrin kırsalındaki köyleri böyle çatışarak aldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı”nda köyler sıcak çatışmaların ardından birbir ele geçiriliyor.

TSK ve ÖSO Afrin kırsalındaki köyleri böyle çatışarak aldı

31 Ocak 2018 09:51
TSK ve ÖSO Afrin kırsalındaki köyleri böyle çatışarak aldı - Tıkla İzle

Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri, terör örgütü mensuplarıyla çatışarak stratejik öneme sahip köyleri birbir ele geçiyor. Komandolar ve ÖSO askerlerinin, Suriye’nin Elmaski köyünde teröristlerle girdikleri çatışma anları görüntülendi. Görüntülerde teröristlerle sıcak temas kuran askerlerin ateş ettiği görülüyor. TSK ve ÖSO askerleri bölgedeki ilerleyişini sürdürüyor.

Öte yandan Suriye'nin Haliliye köyünde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin betondan mevzileri ele geçirildi. Mevziden görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. ÖSO askerleri ise teröristlere ait bir iş makinesini de ele geçirdi.

Mustafa Beşer - Adem Akalan - İsmet Biçen
 

Etiketler: afrin operasyonu, ÖSO, tsk

 

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