TSK ve ÖSO, Afrin yolunda stratejik noktalara doğru hızla ilerliyor

Afrin’i terör örgütlerinden temizlemek için düzenlenen harekat, havadan ve karadan yoğun şekilde devam etti. Kuzey, doğu ve batıda sekiz noktadan Afrin topraklarında ilerleyen ÖSO destekli özel operasyon timleri, harekatı terör örgütünün tuttuğu stratejik dağlık ve tepelik bölgelere doğru genişletiyor.

Geniş bölgede kontrolü sağlayan TSK ve ÖSO güçleri, Azez’in batısında bulunan ve stratejik öneme sahip olan Bafulyon Tepesi’ne sabahın erken saatlerinde ilerlemeyi sürdürdü.

Daha önce yoğun çatışmalar sonrası alınan Bafulyon Tepesi’nde tuzaklanmış mayınları ve tünelleri temizlemek için sabahın erken saatlerinde tank ve zırhlı araçlar ile yola çıkan birlikler sık sık YPG ve PYD’den atışlara maruz kalıyor.