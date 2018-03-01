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TSK ve ÖSO birlikleri Afrin'e ilerliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri tarafından Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda Şeyh Mehmetli köyü de teröristlerden temizlendi.

TSK ve ÖSO birlikleri Afrine ilerliyor

01 Mart 2018 09:48
 

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